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В Екатеринбурге около 1000 человек ждали жилья восемь лет

Общество

Два долгостроя, наконец, сданы

Екатеринбург, 5 ноября 2018, 08:46 — REGNUM  В Екатеринбурге пайщики жилого комплекса «Первый Николаевский» дождались жилья, оплаченного ими ещё в 2010 году. 6 ноября они получат ключи от квартир, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Свердловской области.

Квартир в строящихся в этом комплексе на ул. Готвальда, 22 двух домах ждали 780 человек. Из-за финансовых проблем застройщика строительство оказалось свёрнуто. «Первый Николаевский» оказался самым крупным проблемным долгостроем всего региона. Обманутые пайщики неоднократно выходили на акции протеста и просили чиновников обратить внимание на их проблемы.

В 2017 году при помощи областных властей удалось найти инвестора для достройки проблемного объекта. А в октябре 2018-го строительство было окончено. Уже скоро пайщики и их семьи получат свои долгожданные квартиры.

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Проблемы долевого строительства жилья
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