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В Москве сохраняется тёплая погода

Общество

Осадков синоптики не прогнозируют

Москва, 5 ноября 2018, 08:11 — REGNUM  Выходной день, 5 ноября, жители и гости Москвы могут смело провести на свежем воздухе. Погода благоприятствует прогулкам. По данным синоптиков, несмотря на небольшое похолодание, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, погода в столице останется ещё довольно тёплой. Температура воздуха составит 4 — 6 градусов тепла, по области воздух прогреется до 3 — 9 градусов.

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Осадков метеорологи не прогнозируют, одна и солнце будет появляться в небе редко. При переменной облачности ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 1−6 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

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Как обобщало ИА REGNUM, ранее синоптики уже обещали снегопад, который придёт на смену потеплению в Москве. По прогнозам, снежинки в воздухе и установление снежного покрова на короткое время ожидалось уже в первые выходные ноября.

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