Космос и цифра: Фестиваль света в Петербурге нарисовал образ будущего

Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM

Третий осенний фестиваль света проходит в эти длинные выходные у спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на юге Северной столицы. Уже очень скоро этот комплекс станет объектом масштабной реконструкции, чтобы в 2023 году стать самым большим хоккейным стадионом в мире и принять чемпионат мира.

А пока это светлое завтра еще не наступило, СКК и прилегающая территория стали «сценой», на которой проецируется образ будущего. За игрой света на фестивале, посвященном космосу и цифровым технологиям, понаблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Организаторы фестиваля разбили у СКК целый парк, чтобы показать петербуржцам мультимедийную программу в формате 3D, световое и лазерное шоу. Основная проекция наводится на само здание спорткомплекса, построенное еще к олимпиаде 1980 года, но до сих пор не утратившее своей актуальности.

Само шоу длится около 10 минут, его повторяют каждые 40 минут. А в перерывах демонстрируются конкурсные работы участников Фестиваля света.

На территории, прилегающей к СКК «Петербургский», размещены световые инсталляции. Посетителям мероприятия демонстрируют световые и лазерные технологии, достижений в области робототехники. Здесь же организовано несколько интерактивных площадок, ходят артисты в костюмах инопланетян.

Площадки Фестиваля света развернуты и прилегающем к СКК Парке Победы. Например, там есть аллея с фонариками. А на Обводном канале, где недавно открылся новый петербургский планетарий, находится инсталляция «Светящаяся луна». В ночное время ее подсветили, и получился интересный эффект.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, недостатка в гостях на Фестивале света точно не наблюдалось. В целом зрители были довольны, однако сам мультимедийный спектакль, проецируемый на здание СКК, оставил смешанные чувства: тот образ будущего, которому он был посвящен, для многих так и остался загадкой.

Добавим, что Фестиваль света организован комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. В 2018 году Фестиваль вошел в топ-200 событий России. Мероприятию был присвоен статус «Национального события 2018».