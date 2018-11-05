Понедельник, 5 Ноября 2018 года
08:28:38 МСК

В соцсетях высмеяли Киев за арест голландского судна в ответ на санкции РФ

Общество

«Очередная перемога»

В соцсетях высмеяли Киев за арест голландского судна в ответ на санкции РФ
На Украине

Киев, 5 ноября 2018, 07:23 — REGNUM  Пользователи социальных сетей посмеялись над украинскими властями, которые арестовали голландское судно с украинской командой в ответ на новые санкции со стороны Российской Федерации.

Напомним, 1 ноября российские власти ввели против Украины новые санкции. В черные списки попали 332 гражданина Украины и 68 юридических лиц. В частности, под санкции попали глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

В тот же день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев уже дал первый ответ на новые российские санкции — арестовал в порту Мариуполя якобы российское судно, которое якобы перевозило груз продукции с Алачевского металлургического комбината, расположенного в Луганской Народной Республики, в Бельгию.

Однако вскоре выяснилось, что судно это зафрахтовано голландскими юридическими лицами и ходит оно под флагом Либерии. Команда судна в большинстве состоит из украинских граждан, и в её составе только один гражданин России. Корабль шел в Бельгию.

В социальных сетях эту информацию восприняли с юмором.

«Бей своих, чтобы чужие боялись», — написал один из пользователей.

«Очередная перемога», — добавил другой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социальные сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить