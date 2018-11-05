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Великобританию впервые обогнул пловец

Общество

Росс Эджли проплыл 3317 км за 157 дней

Лондон, 5 ноября 2018, 05:05 — REGNUM  Спортсмен Росс Эджли первым в истории обогнул остров Великобритания вплавь. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Эджли начал заплыв 1 июня в городе Маргит, остров он огибал по часовой стрелке. 33-летний пловец проводил в воде по 12 часов в сутки и ни разу не вышел на берег.

Моряк Мэттью Найт следовал за Эджли на катамаране, давая спортсмену отдых и ночлег. За пять месяцев пловец преодолел Северное море, Ла-Манш, Ирландское море и собственно Атлантический океан и вернулся на пляж в Маргите.

Путь длиной 1791 морскую милю или 3317 км занял 157 дней. Достижение Эджли увековечено в Книге рекордов Гиннесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре повара из Боснии и Герцеговины побили предыдущий рекорд книги Гиннесса по выпечке блинов. Примерно за семь с половиной часов они выпекли 12 874 блина, использовав 6 центнеров муки, 400 литров молока и 300 литров растительного масла.

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