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Студенты ЮФО и ЦФО поздравили страну с Днем народного единства

Общество

Студенты из разных российских регионов рассказали, что для них значит праздник

Майкоп, 5 ноября 2018, 01:29 — REGNUM  Целый ряд мероприятий провела в День народного единства 4 ноября Национальная лига студенческих клубов. Праздничные мероприятия состоялись в 41 российском регионе, в том числе — в Воронеже и в Липецке, в Смоленске и Орле, Майкопе и Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

4 ноября состоялся интернет-флешмоб: представители лиги рассказали о том, чем для них является День народного единства, а также о том, как единение стало переломным моментом в сложной ситуации или повлияло на дальнейший жизненный путь. Студенты рассказывали о близких людях — родных и друзьях, которые приходят на помощь в трудную минуту, делились переживаниями.

В Ростове-на-Дону лига студенческих клубов запустила флешмоб #ЕдинствоДона. Его участникам было предложено рассказать не только о том, что значит День народного единства для них, но и рассказать о своих друзьях, любимом месте в Ростовской области, о друзьях из других городов, приобретенных благодаря форумам и мероприятиям, которые проходили на Донской земле.

Активисты региональных отделений Национальной лиги из Смоленска, Липецка, Мичуринска (Тамбовская область), Воронежа и Тамбова придумали свой способ объединиться. Студенты вузов из разных регионов Центрального федерального округа записали совместное видеообращение, в котором поздравили страну с праздником.

Студенты Волгоградского государственного аграрного университета 4 ноября побывали на праздничном концерте, а затем посетили мультимедийный исторический парк при интерактивном музее «Россия-моя история» и сам музей, побывали на экскурсии по историческим местам города-героя Волгоград.

В регионах также состоялись исторические квесты — их участники в интерактивной форме познакомились с историей городов, где они проводились. Например, в Майкопе в главном корпусе госуниверситета состоялся квест «Шагая сквозь время»: участники мероприятия смогли ощутить себя в различных эпохах и ролях: разгадывали код по принципу азбуки Морзе, собирали Ханойскую башню, проходили курс молодого викинга и даже путешествовали по лабиринту заброшенной библиотеки.

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День народного единства
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