Памятная стела «Город воинской славы» открыта в Старой Руссе

Старая Русса, Новгородская область, , 21:49 — REGNUM В Старой Руссе Новгородской области сегодня, 4 ноября, состоялась церемония открытия стелы «Город воинской славы». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, право открыть стелу было предоставлено Почётному гражданину Старой Руссы, руководителю центра допризывной подготовки учащихся Николаю Пустовойтову и старшему научному сотруднику Старорусского филиала Новгородского государственного музея-заповедника — музея Северо-Западного фронта Асе Ивановой — она первой пять лет назад была удостоена почётного знака «За заслуги перед Старой Руссой».

В мероприятии приняли участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, член Совета Федерации РФ Сергей Фабричный, глава Старорусского района Александр Розбаум, митрополит Новгородский и Старорусский Лев. Посмотреть церемонию открытия пришли сотни горожан.

Глава региона отметил, что стела — «ещё и символ того, что Старая Русса будет жить и развиваться».

«Здесь будут появляться новые производства, новые дороги, объекты культуры, будут благоустраиваться территории. И вот это уже наша с вами, дорогие друзья, ответственность перед памятью тех, кто воевал здесь, кто боролся за будущее Старой Руссы. И это та задача, которую мы с вами вместе будем решать — и решим», — заявил Андрей Никитин.

Напомним, о присвоении Старой Руссе почётного звания «Город воинской славы» президент России Владимир Путин сообщил местным жителям лично, когда в апреле 2015 года в Старой Руссе открывал Всероссийскую Вахту Памяти. Стелу отрыли спустя 3,5 года после присвоения почётного звания городу: этому предшествовали споры о месте её установки. В итоге памятник открыли в сквере у завода «Старорусприбор», на одной из главных транспортных магистралей города — это место изначально выбрали для установки стелы депутаты городского совета и смогли отстоять свою точку зрения, несмотря на административное давление со стороны прежнего руководства региона и района.

Читайте ранее в этом сюжете: В Старой Руссе Новгородской области откроют стелу «Город воинской славы»