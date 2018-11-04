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Под зонтами и флагами: День народного единства объединил 13 тыс. пермяков

Общество

На главной площадке собрались 7100 человек

Под зонтами и флагами: День народного единства объединил 13 тыс. пермяков
Иллюстрация: Gorodperm.ru
День народного единства. Пермь

Пермь, 4 ноября 2018, 21:16 — REGNUM  В Пермском крае дождь не помешал празднованию Дня народного единства. На разных площадках собрались в общей сложности более 13 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Основным местом праздничных мероприятий был парк им. Горького в Перми. Там прошли концертная программа, игры, ярмарка и народные гулянья, которые собрали 7100 человек.

В праздничных мероприятиях приняли участие ветераны, представители молодёжи, национально-культурных объединений, профсоюзов, религиозных конфессий. С приветствием к собравшимся в парке обратились глава краевой Общественной палаты Дмитрий Красильников, руководитель организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова, глава «Ассамблеи народов России» Евгений Малянов и другие.

Украсил праздник фейерверк, его запустили со стадиона «Юность».

Напомним, День народного единства отмечается с 2005 года. В Прикамье живут более 2,6 млн человек, представители 149 народностей.

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День народного единства
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