В Ульяновске праздник отметили шествием и конкурсом русской песни

Ульяновск, , 21:06 — REGNUM Около 10 тысяч жителей Ульяновской области 4 ноября присоединились к праздничному шествию в честь Дня народного единства. В нём приняли участие губернатор Сергей Морозов, представители национально-культурных автономий, члены общественных организаций, ветеранских и молодёжных движений, члены профсоюзов, трудовых коллективов, студенты, чиновники и депутаты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Глава региона Сергей Морозов, открывая праздник, отметил, что День народного единства воплощает «нашу многовековую национальную идею, которая заключается в стремлении к единству и братскому союзу всех людей, поколений и народов, проживающих на территории бескрайней России». Напомним, в Ульяновской области проживает более ста народов. 2019 год в регионе объявлен Годом национального единства в регионе.

Праздник в Ульяновске начался с шествия, в котором приняли участие порядка 10 тыс. человек. Завершилось праздничное мероприятие митингом и поднятием государственного флага на площади В.И. Ленина.

«Для всех национально-культурных автономий День народного единства — это большой праздник, национальные объединения традиционно участвуют в шествии, организуют собственные мероприятия», — отметил председатель чувашской национально-культурной автономии Олег Мустаев, поздравив горожан с праздником.

Кроме того, 4 ноября в регионе состоялся всероссийский конкурс исполнителей русской песни «Поющая Россия», в котором приняли участие свыше 200 человек — творческие коллективы из Донецка, Пензы, Саратова, Самары, Сызрани, Нижнего Новгорода, Калининграда, Ульяновской области. В программе мероприятия прозвучали заклички, протяжные крестьянские, хороводные и плясовые песни, детские песенки-прибаутки, частушки, баллады, романсы, а также редкий жанр — духовный стих. Гран-при фестиваля удостоен народный хор Самарского государственного института культуры (художественный руководитель — кандидат искусствоведения, профессор Наталья Бикметова).

Сергей Морозов отметил, что не случайно День народного единства совпал с великим православным праздником, отмечаемым во всем мире, Днем Казанской иконы Божией Матери.

«Так повелось, на Руси многие века нас спасало не только единство, закаляла не только дружба, нас объединяла культурная духовная скрепа под название «песня». И то, что мы сейчас видим на сцене Дома культуры «Губернаторский», позволяет нам вспомнить об этом и рассказать нашим детям, в чем величие и сила песни. Хочу, чтобы мы с вами задумались об этом. У нас множество песен, которые давно уже стерли свои границы национальности и позволяют нам испытать то огромное чувство полноценного гражданина страны», — отметил глава региона.