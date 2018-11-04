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В День народного единства для кировчан выступал военный оркекстр

Общество

В гражданско-патриотической акции в Кирове участвовали более 3 тыс. человек

В День народного единства для кировчан выступал военный оркекстр
Иллюстрация: Kirovreg.ru
День народного единства в Кирове

Киров, 4 ноября 2018, 20:58 — REGNUM  В Кирове 4 ноября состоялась гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню народного единства. По традиции она прошла на Театральной площади города. Всего к празднику присоединились около 3200 человек.

Открывая мероприятие, глава региона Игорь Васильев отметил, что День народного единства — самый молодой праздник современной России, но вместе с тем, один из самых важных праздников страны и Кировской области в частности. День народного единства — это символ уважения к Родине, к ее истории, к подвигам нашего народа.

«В разные эпохи, когда речь шла о целостности и дальнейшем процветании страны, кировчане вставали на защиту Родины, вносили свой вклад в развитие экономики, науки и культуры. Мы и сейчас продолжаем славные трудовые традиции прошлого на благо нашего региона и страны в целом. Мы понимаем, что сегодня от нашего единства, инициативы, ответственности и целеустремленности зависит будущее государства», — подчеркнул губернатор.

Гражданско-патриотическая акция на Театральной площади завершилась концертом. Для жителей и гостей областного центра выступил военный оркестр «Северная звезда».

4 ноября мероприятия, посвященные Дню народного единства, также прошли в Нововятском районе, Дороничах, Костино и Порошино.

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День народного единства
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