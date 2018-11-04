День народного единства в Самаре: забег, танцфлешмоб и значки ЧМ-2018

Самара, , 20:35 — REGNUM Торжественные мероприятия в Самаре начались утром 4 ноября на второй очереди набережной, где стартовала масштабная акция «Мы — едины». Участие в ней принял и глава Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сегодня особенный праздник, наполненный глубоким смыслом — единства нашего народа, — отметил он. — Более 400 лет назад люди разных национальностей, сословий, вероисповеданий встали на защиту нашей страны, сохранив ее традиции».

Обращаясь к участникам акции, губернатор выразил уверенность в том, что благодаря объединению трудолюбивых, талантливых и доброжелательных жителей региона Самарская область вернет себе лидирующие позиции во многих сферах и отраслях.

После торжественной церемонии руководитель области дал старт массовому забегу «Самарская миля». Дистанция — 1586 метров, что ознаменовывает дату основания столицы губернии. Участие в марафоне приняли тысячи горожан — самому юному участнику едва исполнился 1 год, а самому старшему — 79 лет. По итогам забега на финише все участники получили памятный значок «Чемпионат мира по футболу Самара — 2018», отмечает пресс-служба главы региона.

На набережной в рамках акции «Мы едины» работали интерактивные площадки, на которых была представлена вся многонациональная палитра Самарской земли. В регионе проживает более 150 национальностей.

На гастрономической выставке-ярмарке каждый желающий мог познакомиться с продукцией местных производителей и национальными блюдами.

После осмотра площадок, на которых свои разработки представили самарские вузы, руководитель области присоединился к танцевальному флешмобу «Я танцую по Самаре», который прошел на склоне площади Славы. Более 500 танцоров — студенческая молодежь — провели большой мастер-класс для жителей города. Самарцы в стороне не остались — закружили в самом длинном хороводе под песню «Калинка», которая стала одним из символов Чемпионата мира по футболу в России.

Торжества по случаю Дня народного единства проходили во всех городах и районах области до самого вечера. Завершился праздник большим концертом на главной сцене региона — в Самарском академическом театре оперы и балета. В зале собрались почетные граждане, ветераны, руководители предприятий и общественных организаций. Здесь были вручены государственные награды.

Стоит также отметить, что у Самарской области теперь есть собственный символ единства: 2 ноября определился победитель конкурса на разработку символа Дня единства в губернии, проходившего в Самарской области с 15 октября по 2 ноября 2018 года. Им стала выпускница Самарского областного колледжа культуры и искусства, ныне дизайнер, иллюстратор и фэшн-стилистМарина Ефремова.Она представила логотип единства в виде сердца, которое бьется в ритме Самары: рисунок кардиограммы превращается в узнаваемые очертания главных символов губернии.