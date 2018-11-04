Молодежка ОНФ организовала в Москве флешмоб в честь Дня народного единства

Москва, , 20:32 — REGNUM В воскресенье, 4 ноября, в Парке Победы около Центрального музея Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. в Москве прошел флешмоб в честь Дня народного единства, который организовала «Молодежка ОНФ».

В этом году участниками акции стали более 600 человек. Флешмоб является частью всероссийской акции «Россия — это мы», но в этом году, помимо флешмоба, в Москве развернулась еще и дегустация национальных блюд: русской, татарской, кавказской.

Позитивную атмосферу праздника на протяжении всего мероприятия создавали ведущий и DJ, аниматоры в национальных костюмах, творческие коллективы. Ведущий поздравил всех жителей с праздником, познакомил гостей с важными историческими фактами, историей Дня народного единства и призвал обмениваться интересными фактами о субъектах РФ, которые участники выяснили в рамках подготовки к мероприятию.

В ходе флешмоба студентка Алина, которая учится в Московской области, а родом из Воронежской (поэтому выбрала манишку этого субъекта), встретила своих земляков, увидев флаг региона. К ней подошли сфотографироваться гости столицы из Воронежской области. Они разговорились и выяснили, что родом из одного муниципалитета.

«Наша страна многонациональна, в ее составе 85 субъектов Федерации. Мы не нашли лучшего способа показать, что несмотря на существенную удаленность регионов друг от друга, неповторимую уникальность каждого, мы все равно едины, мы — одна страна. Кроме того, мы считаем, что подобные акции — это отличная возможность культурного обмена, возможность лучше узнать свою страну», — прокомментировала флешмоб участница команды «Молодежки ОНФ» Полина Малолетнева.

В память о празднике у каждого участника остался памятный сувенир.

В 2017 году флешмоб собрал около 400 участников. Инициатором акции стала «Молодежка ОНФ».

Напомним, каждый год четвертого ноября граждане России празднуют День народного единства в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов, положив конец Смутному времени.