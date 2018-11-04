Воскресенье, 4 Ноября 2018 года
21:24:31 МСК

Большой праздник: Башкирия отметила День народного единства

Общество

Местом празднования стал государственный концертный зал в Уфе

Большой праздник: Башкирия отметила День народного единства
Иллюстрация: Culture.bashkortostan.ru
День народного единства в Уфе

Уфа, 4 ноября 2018, 20:03 — REGNUM  Торжественное празднование Дня народного единства в Башкирии прошло в государственном концертном зале «Башкортостан». Гостей большого праздника ожидали выставка народного творчества Дома дружбы народов РБ, фотовыставка «Башкортостан глазами друзей», концерт профессиональных и самодеятельных творческих коллективов республики. Своими выступлениями зрителей порадовали не только местные коллективы, но и артисты из Крыма, Азербайджана и Армении.

Были исполнены казахский, узбекский, удмуртский, украинский, многие другие народные танцы. В фойе концертного зала были представлены выставка народных костюмов, поделок и ремесел, посвященная народам Башкирии, Поволжья, сообщает минкультуры Башкирии.

Республика также присоединится сегодня к грандиозному культурному событию года — Всероссийской культурной акции «Ночь искусств-2018», которая объединит общими темами мероприятия музеев, библиотек, клубов, театров, филармоний и других учреждений культуры и будет посвящен Дню народного единства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День народного единства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить