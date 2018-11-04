Китайские заповедники объединяют усилия в охране окружающей среды

Пекин, , 19:52 — REGNUM В городе Синин, административном центре северо-западной провинции Цинхай прошла церемония подписания меморандума о взаимопонимании девяти заповедников, расположенных в западной части КНР, в провинциях Цинэай, Гансу и Юннань, а также в Синьцзян-Уйгурском и Тибетском автономных районах, сообщает 4 ноября Синьхуа.

Важнейшее внимание в документе уделяется защите окружающей среды и экосистем, предотвращению чрезвычайных ситуаций, совместной правоохранительной деятельности, а также обмену информацией.

По заявлению Хэ Ваньчэна, заместителя главы администрации национального парка «Санцзянъюань», расположенного в истоках трех великих рек — Хуанхэ, Янцзы и Меконга — меморандум сыграет важную роль в улучшении состояния китайской экологии.