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Китайские заповедники объединяют усилия в охране окружающей среды

Общество

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании

Пекин, 4 ноября 2018, 19:52 — REGNUM  В городе Синин, административном центре северо-западной провинции Цинхай прошла церемония подписания меморандума о взаимопонимании девяти заповедников, расположенных в западной части КНР, в провинциях Цинэай, Гансу и Юннань, а также в Синьцзян-Уйгурском и Тибетском автономных районах, сообщает 4 ноября Синьхуа.

Важнейшее внимание в документе уделяется защите окружающей среды и экосистем, предотвращению чрезвычайных ситуаций, совместной правоохранительной деятельности, а также обмену информацией.

По заявлению Хэ Ваньчэна, заместителя главы администрации национального парка «Санцзянъюань», расположенного в истоках трех великих рек — Хуанхэ, Янцзы и Меконга — меморандум сыграет важную роль в улучшении состояния китайской экологии.

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Проблемы экологии
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