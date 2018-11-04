В Калуге открыли галерею флагов муниципальных образований

Калуга, , 19:38 — REGNUM Открытие галереи флагов муниципальных образований Калужской области в фойе здания областной администрации стало 4 ноября прелюдией к началу празднования в регионе Дня народного единства. Яркие полотнища рассказывают о величии и богатстве калужского края.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской управы Калуги, инициатором необычной экспозиции выступил депутат Законодательного собрания области Михаил Дмитриков. Губернатор Анатолий Артамонов поддержал эту идею, отметив необходимость особого отношения к символике региона.

Галерея знамён муниципалитетов наглядно отражает связь истории с настоящим и будущим, и, так или иначе, послужит дальнейшему объединению региона и дружбе между его жителями.

В этой связи, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, поздравляя участников церемонии открытия выставки с Днем народного единства, призвал в каждом из элементов этой галереи различать закодированную информацию, ведь флаг особым образом рассказывает об истории, культуре и традициях каждого из муниципальных образований Калужской области.

Впрочем, среди флагов, несущих на себе историческую и геральдическую информацию, пока есть и просто белые полотнища с начертанными поверх них названиями районов. Это те муниципальные образования, которые еще не определились со своей символикой, но им уже зарезервировано место в общем ряду, исторической летописи края.