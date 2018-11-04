Нижегородцам в День народного единства вручили премию Минина и Пожарского

Нижний Новгород, , 19:28 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также и.о. председателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина в рамках празднования Дня народного единства вручили премию Минина и Пожарского. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По словам губернатора, лауреатами премии становятся люди, которые внесли значимый вклад в развитие культуры страны, местных исторических традиций.

В этом году лауреатами премии стали директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-выставочный центр Микула» (Нижний Новгород) Ольга Обидор и преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 12 имени П.И.Чайковского» (Нижний Новгород) Ольга Чкалова.

Также Никитин поздравил нижегородцев, собравшихся на главной площади Нижнего Новгорода.

«Сама площадь Минина и Пожарского сегодня — как символ народного единства. Ведь здесь собрались люди разного возраста, национальности, вероисповедания. И в этот особый для Нижегородской земли день я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, мира и согласия!», — сказал губернатор.

На улице Рождественской глава региона посетил выставку ремесел и сельскохозяйственной продукции «52 района 52-го региона». Никитина угостили караваем и вручили пряник в форме Нижегородской области.

«Подарки от районов, как съедобные, так и сувениры, мы направим в социальные учреждения — детские дома, дома престарелых. Чтобы те, кто не смог посетить мероприятия в Нижнем Новгороде, смогли прочувствовать атмосферу праздника», — заверил Никитин.

Вечером глава области провел встречу с представителями традиционных конфессий, в которой приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Закиров, лидер еврейской религиозной общины Нижегородской области Эдуард Чапрак, благочинный по Нижегородской области Русской Православной Старообрядческой Церкви Михаил Шашков.

Губернатор подчеркнул, что в Нижегородской области сформировано цивилизованное современное восприятие, когда с одной стороны люди уважают веру друг друга, с другой — остаются верными своим традициям.

«Поразительно, что на нижегородской земле собралось много и конфессий, и национальностей. Это заслуга духовных руководителей с одной стороны, но с другой стороны это и заслуга нижегородцев всех национальностей, всех вероисповеданий — людей добрых, понимающих, прощающих, готовых помочь», — считает Никитин.

Глава области констатировал, что сегодня у многих людей возрастает интерес к своим корням, языковым и религиозным традициям, главное, чтобы это было в той мудрой направленности, которую задают духовные лидеры.