Художница из Малоярославца победила в конкурсе детских рисунков Росгвардии

Калуга, , 18:59 — REGNUM 9-летняя художница из калужского Малоярославца Ксения Королёва стала призёром Всероссийского конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия» в номинации «Они сражались за Родину» в категории от 7 до 12 лет. Об этом 4 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по Калужской области.

Свои рисунки на конкурс представили более двух тысяч юных художников в номинациях: «На лучший образ военнослужащего и сотрудника Росгвардии», «Они сражались за Родину» и «На лучшее поздравление с Днём Росгвардии».

Для конкурса детского рисунка «Моя Росгвардия» в номинации «Они сражались за Родину» победительница выбрала рисунок солдата. Рисунок юная художница посвятила своей семье, в которой мама, папа, дедушка носили и носят погоны. Мама девочки — майор полиции.

Диплом и первый приз девятилетняя художница получила из рук президента академии художеств Зураба Церетели и заместителя директора Росгвардии Сергея Захаркина. Среди подарков — большой набор художника с красками, карандашами и фломастерами. Главный подарок — иллюстрированный сборник лучших работ «Росгвардия глазами детей».

Напомним, конкурс «Моя Росгвардия» проводится Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации уже второй раз. В 2018 году более двух тысяч юных художников со всех регионов страны представили свои рисунки в номинациях: «На лучший образ военнослужащего и сотрудника Росгвардии», «Они сражались за Родину» и «На лучшее поздравление с Днём Росгвардии».

В каждой номинации победителей определили в двух возрастных категориях — от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Финалисты конкурса были определены по итогам открытого зрительского голосования, организованного на официальном сайте Росгвардии.