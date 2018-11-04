В Петербург привезли шедевры полузабытого народного искусства

Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM С полудня 4 ноября на Лиговском проспекте Петербурга можно было заметить гигантских матрешек, танцующих под балалаечные переливы. Фестиваль народных промыслов проходит в БКЗ «Октябрьский» в центре Петербурга в честь Дня народного единства.

В Северную столицу привезли более 500 произведений мастеров из 39 регионов России. Правда, чтобы увидеть лучшие образчики хохломы, гжельского фарфора или алтайской керамики, нужно было преодолеть лабиринт из «Города мастеров».

Задача была не из простых. Например, на улице перед БКЗ устроили караоке с репертуаром, где были песни про «дружную работу вашей бригады». Рядом с матрешками танцпол «зажигали» огромные домовые, медведи и другие петрушки.

В палатках желающих обучали плетению из бересты по ижорским мотивам, ткачеству или искусству изготовления куклы-ижорки. Призер кубка Петербурга по рыбной ловле Виталий Егоров давал мастер-классы по вязанию морского узла. Делал он это в вышиванке рядом с гигантской ладьей.

Петербуржцы не стеснялись присоединиться к празднику по случаю Дня народного единства. Сразу у нескольких палаток играли баянисты в залихватских головных уборах, правда, частушки иногда выходили не очень «объединяющими».

"Не хочу тебя любить и с тобой разговаривать», — голосили барышни в кокошниках о перипетиях человеческих взаимоотношениях.

На ступенях концертного зала танцевали уже более профессионально: взрослые и детские ансамбли выходили то с кадрилью, то с татарскими танцами, то с казачком.

Попасть на второй этаж БКЗ на выставку народных промыслов можно было только по билетам, но зато внутри казалось, будто попадаешь в сказочный ларец.

Расписные сундуки, миниатюры из кости, резные звери из камня, картины, вышитые золотыми нитями. Особой популярностью пользовались невероятных размеров гуси-лебеди из хохломы, с которыми пытались сделать селфи. К этому располагал и мягкий свет из панорамных окон, и экраны, на которых в мельчайших деталях можно было рассмотреть тонкую работу народных умельцев: оскалы высеченных из камня медведей или копыта зубров занимали половину стены. Мечта Instagram-блогера.

«Какая красота», — восхищались посетители драгоценной жар-птицей или запряженной тройкой с алмазами. «Домой бы себе такую, но стоит она, наверное, страшных денег», — рассудила пожилая петербурженка. У детей успех имело дагестанское и тульское оружие, кинжалы с инкрустированными ручками, а также керамические куклы и фигурки, казаковская филигрань.

Из Чувашии в Петербург приехали мастерицы вышивки и даже пытались обучить интересующихся. Но в самой Чувашии эти народные ремесла почти забыты. «Не очень у нас это популярно. В школах не учат, кружков я не видела», — говорит гостья Северной столицы.

Ей вторит народный мастер Нинель из Великого Устуга. Делает она это с характерным говорком, не отвлекаясь от своего ремесла — берестяного плетения. Чтобы изготовить внушительный туесок, нужно приложить немало усилий.

«У нас на фабрике подмастерья рядом с мастерами по полгода сидят просто рядом, чтобы научиться чему-то. Хотя…, — оговаривается она, — это раньше так было. Сейчас уже ничего не осталось».

Между тем, интерес к промысловым товарам велик, хоть он, в общем, и касается только туристов. Всё лето мастера трудятся, чтобы зимой было, что продавать.

«У нас зимой такой наплыв, мама не горюй. Не справляемся. От евоного дня рождения (видимо, имеется в виду «проживающий» в Великом Устюге Дед Мороз — прим.ред.) и до конца праздников. Но почти никто уже этому искусству не учится», — говорит Нинель.

5 ноября фестиваль в БКЗ «Октябрьский» продолжит свою работу с 14:00 до 17:30 мск. В последний день там также презентуют образовательный проект «Азбука народной культуры», который предполагает проведение занятий для дошкольников и учеников младших классов с использованием подлинных предметов народных художественных промыслов.

ИА REGNUM позже опубликует здесь же фоторепортаж с Фестиваля народных промыслов.

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