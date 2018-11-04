«Наши противники забыли уроки истории»: праздничный митинг в Челябинске

Челябинск, , 18:15 — REGNUM В Челябинске главным местом празднования Дня народного единства стала пешеходная Кировка. Здесь сегодня, 4 ноября, состоятся митинг-концерт, который собрал несколько тысяч человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В центре города прошла реконструкция событий 1612 года. А затем с приветственными словами к собравшимся обратился губернатор области Борис Дубровский. Он напомнил о том. что четыре столетия назад российской смуте был положен конец, а завоевателям дан отпор. Губернатор отметил, что за 400 лет великое наследие тех героических дней. «Сохраним его и впредь», — призвал глава региона.

Он добавил, что сейчас Россия испытывает извне колоссальное давление, идёт информационная атака, и цель всего этого — «ввергнуть страну в хаос и беззаконие».

«Но наши противники забыли уроки истории. Все попытки покорить Россию были обречены на провал. Мы сильны своим единством, любовью к своему Отечеству, уважением друг к другу, каких бы кровей мы ни были», — заявил губернатор.

Также выступили представители политических партий, общественности и т.д.

Всего на митинг-концерт пришли более трёх тысяч человек. Перед собравшимися выступали лучшие творческие коллективы Челябинска: вокальные и танцевальные.

Праздничные мероприятия прошли 4 ноября и в других территориях Южного Урала. Граждане приняли участие в митингах, фестивалях, концертах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, посетили выставки.

Напомним, День народного единства отмечается в России с 2005 года. Решение об этом было принято в 2004 году. Ранее в ноябре официальным праздничным днём было 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции.