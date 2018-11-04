В Калужской области открыли ещё одну сельскую модельную библиотеку

Калуга, , 17:41 — REGNUM Двадцатая модельная библиотека открылась в Калужской области. На этот раз современный очаг культуры появился в селе Закрутое Куйбышевского района, сообщает 4 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства культуры и туризма.

В настоящее время число читателей этой сельской библиотеки составляет более 400 человек, в их числе — дети и подростковая молодёжь. Книжный фонд составляют около 14 тысяч экземпляров книг.

Основными направлениями работы библиотеки являются: патриотическое воспитание, правовое просвещение населения и сохранение традиций села. В библиотеке собран большой фактический материал об истории населённых пунктов Куйбышевского района.

По словам министра культуры и туризма области Павла Суслова, открытие Закрутовской модельной библиотеки — еще один шаг на пути преобразования сельских библиотек региона в современные культурные образовательные центры. В обновленной библиотеке читатели могут в комфортных условиях знакомиться с новыми книгами, пользоваться ресурсами сети интернет в образовательных целях, заказывать и получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде, принимать участие в мероприятиях, способствующих удовлетворению их информационных и досуговых потребностей.

Напомним, сельские модельные библиотеки открываются в калужском регионе. в рамках реализации Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и Федерального проекта «Культура». Решения, принятые на федеральном уровне, ставят задачи по развитию культуры, сохранению традиционной системы ценностей. Они направлены на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры и реновации профильных учреждений. Частью этой работы является обновление библиотечной сети.

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