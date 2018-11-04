Ростов-на-Дону, , 17:22 — REGNUM В Ростовской области 2019 год объявлен Годом народного творчества, заявил губернатор Василий Голубев, приветствуя участников III Конгресса народов Дона, прошедшего в преддверии Дня народного единства.

«Убеждён, культура и языки народов, живущих в Ростовской области, — это наше богатство, стратегический ресурс развития. Столетиями на Дону накапливался опыт добрососедства, формировались традиции межэтнического и межрелигиозного сотрудничества, совместного сохранения и развития культур. Это хорошая основа для консолидации общества. Этническое многообразие Донского края наполнит предстоящий год особым звучанием», — сказал донской глава.

Стоит отметить, что на Дону в общей сложности к празднику было подготовлено более 700 мероприятий, которые связаны одной идеей — «Россия объединяет».

В частности, в Ростове-на-Дону на площадке перед Дворцом спорта состоялась акция «Зарядка с чемпионом», на площади Гагарина — гастрономический фестиваль «Дон гостеприимный», в музее на проспекте Чехова, 60 — концерт романтической и джазовой музыки в живом исполнении, а также программа «Искусство объединяет».