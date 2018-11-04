«Песни и танцы народов России» представили в ростовском «Театре сказок»

Ростов-на-Дону, , 17:15 — REGNUM Сегодня, 4 ноября, в День народного единства в парке имени Вити Черевичкина в Ростове-на-Дону состоялся фестиваль «Песни и танцы народов России». На сцене отреставрированного «Театра сказок» прошёл праздничный концерт, на котором выступили лучшие творческие коллективы города.

«Ростов — многонациональный город. У нас проживает 150 национальностей и каждый считает донскую столицу своим родным домом. Мы — одна большая семья. И в каком бы уголке мира вы не встретили ростовчанина — непременно ощутите родство душ. О южном гостеприимстве ходят легенды», — отметила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

Вместе с тем рядом с музейным комплексом «Россия — моя история» в парке Островского был дан старт мотопробегу байкеров клуба «Ночные волки», посвященный Дню народного единства.