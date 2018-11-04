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«Песни и танцы народов России» представили в ростовском «Театре сказок»

Общество

«В Ростове-на-Дону проживает 150 национальностей, и каждый считает донскую столицу своим родным домом»

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«Песни и танцы народов России» представили в ростовском «Театре сказок»
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
День народного единства

Ростов-на-Дону, 4 ноября 2018, 17:15 — REGNUM  Сегодня, 4 ноября, в День народного единства в парке имени Вити Черевичкина в Ростове-на-Дону состоялся фестиваль «Песни и танцы народов России». На сцене отреставрированного «Театра сказок» прошёл праздничный концерт, на котором выступили лучшие творческие коллективы города.

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Концерт в ростовском парке
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Концерт в ростовском парке

«Ростов — многонациональный город. У нас проживает 150 национальностей и каждый считает донскую столицу своим родным домом. Мы — одна большая семья. И в каком бы уголке мира вы не встретили ростовчанина — непременно ощутите родство душ. О южном гостеприимстве ходят легенды», — отметила заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова.

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Мотопробег
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Мотопробег

Вместе с тем рядом с музейным комплексом «Россия — моя история» в парке Островского был дан старт мотопробегу байкеров клуба «Ночные волки», посвященный Дню народного единства.

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День народного единства
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