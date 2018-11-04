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Путин: Патриотизм — стержень генетической памяти граждан России

Общество

В России отмечают День народного единства

Путин: Патриотизм — стержень генетической памяти граждан России
Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР
На том стоит русская земля

Москва, 4 ноября 2018, 16:04 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал патриотизм «стержнем генетической памяти» граждан России. Об этом российский лидер заявил сегодня, 4 ноября в День народного единства, вручая государственные награды в Кремле.

«Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность: на них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удивляла и восхищала весь мир», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что чувство патриотизма — важнейшая часть российской общенациональной культуры и стержень русской генетический памяти. Данные традиции всегда вдохновляли на благородные поступки, создание творческих шедевров и настоящие прорывы.

Российский лидер поздравил всех лауреатов государственных наград с Днем народного единства и отметил нравственное и духовное значение этого праздника. Данный праздник, по словам Путина, знаменует верность Отечеству, готовность трудиться ради его процветания и готовность защищать его.

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День народного единства
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