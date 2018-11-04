День народного единства на Ямале: «Россия — великая страна»

Салехард, , 15:14 — REGNUM День народного единства в Салехарде отметили митингом-концертом, который прошел на главной площади города. Праздник объединил сотни жителей столицы Ямала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

«На рубеже 15−16 веков наша страна подвергалась разорению и разрушению. Бесконечные войны привели к тому, что власть была брошена на землю. Её поднимали все кому не лень, даже самозванцы правили Россией в то время. И наш народ, видя всё это, взял свою судьбу в собственные руки. Минин и Пожарский организовали ополчение и захватчики были изгнаны с территории России. С тех пор Россия стала подниматься вновь. Сейчас Россия — великая страна. Мы никому не позволим что-то сделать с нашей страной, никогда не потеряем свой суверенитет», — выступил на митинге член общественной палаты ЯНАО Юрий Кукевич.

На Ямале в мире и согласии проживают представители более ста национальностей различных вероисповеданий. Праздничные мероприятия не закончились митингом. В 20:00 по местному времени (18:00 мск) начнётся «Ночь джаза».

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