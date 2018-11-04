В честь Дня народного единства в Оренбурге прошёл исторический квиз

Оренбург, , 15:10 — REGNUM В Оренбурге 4 ноября в честь Дня народного единства для молодёжи организовали исторический квиз. В интеллектуальном состязании участвовали студенты трёх вузов: аграрного университета, оренбургского филиала юридического университета и педагогического университета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы проекта.

Студенческим командам пришлось отвечать на 15 вопросов, которые касались истории России. Как отметили эксперты, задания отличались сложностью.

Добавим, инициатором мероприятия выступила Национальная лига студенческих клубов. Благодаря молодёжной организации в 41 регионе России прошли исторические квесты, викторины, флешмобы, которые преследовали цель — показать, насколько сильный каждый, кто работает в команде и сообща.

Напомним, основные праздничные мероприятия в честь Дня народного единства в Оренбурге прошли на территории культурного комплекса «Национальная деревня» в первой половине 4 ноября. Праздник собрал около 3,5 тыс. человек. Перед концертом около 700 молодых людей приняли участие в хороводе добра и единства. Молодёжь в сквере у Национальной деревни пронесла 150-метровый триколор.