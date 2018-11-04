Фестиваль национальных культур собрал в Екатеринбурге десятки народностей

Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM Фестиваль национальных культур в Екатеринбурге объединил представителей десятков национальностей. Мероприятие прошло 4 ноября, в День народного единства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоровод пёстрых красок сразу окружал зрителей. Только пробравшиеся на этот праздник жизни мгновенно попадали под обаяние национальных ансамблей песни и плясок: кто-то просто с интересом наблюдал, а кто и ритмично двигался в такт поющим да плящущим. Уставших от телодвижений брали в свой оборот организаторы национальных кухонь. А пришедшие с детьми вскоре не могли оторвать оных от народных промысел. Представители нескольких десятков разных национальностей Урала смогли организовать пестрое и дружелюбное пространство.

Фестиваль не обошелся без важной делегации — гостей из Киргизии. На Урал прибыл сын советского и киргизского писателя Чингиза Айтматова Аскар Айтматов. Аскара Чингизовича сопровождала замглавы минкультуры области Галина Головина и другие чиновники, последовательно оценивая каждый стенд (и почему-то задержавшись на удмуртской кухне) Видимо, специально для гостя организаторы подготовили отдельный стенд, на котором бесхитростно размещались книги Айтматова-старшего, известные советскому и российскому читателю: «Плаха», «Прощай, Гульсары» и многие другие.

«После этих праздников люди будут более дружелюбны друг к другу», — уверенно заявил корреспонденту ИА REGNUM глава общественной организации марийцев «Урал кундем» Игорь Иликбаев. «Посетители будут знать культуру и традиции других народов, это будет сплочать их», считает общественник.

Напомним, фестиваль приурочен к всероссийскому Дню народного единства. В Екатеринбурге праздник уже отметили праздничным митингом и крестным ходом. А те, кому одного фестиваля — мало, может сходить на фестиваль единоборств, также проходящий в городе.