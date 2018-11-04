В Москве прошел форум ОП РФ «Сообщество»

Москва, , 14:47 — REGNUM Роль гражданского общества в реализации национальных проектов и программ обсудили участники итогового двухдневного форума «Сообщество», который завершил свою работу в Москве в субботу, 3 ноября.

Приветствуя участников Форума, президент РФ Владимир Путин отметил, что стало доброй традицией встречаться с общественниками накануне праздника Дня народного единства.

«Это значит, что во все времена (даже ещё до Минина и Пожарского) было ясно, а в эти драматические для нашей истории годы стало совершенно очевидным, что сила народная неисчерпаема. То, что мы сегодня называем гражданским обществом, имеет огромную внутреннюю созидательную силу. А если это ещё и сопряжено с усилиями государства, то это создаёт невероятные возможности для развития страны», — подчеркнул Президент РФ.

«Ваш сегодняшний форум посвящён анализу и перспективам реализации национальных проектов, которые были приняты Правительством в развитие Послания Федеральному Собранию и Указа Президента в этом году. Считаю, что это чрезвычайно важно. Важно потому, что это может и должно объединить наши усилия в решении задач прорыва в развитии России», — сказал Владимир Путин.

«Хочу заверить вас, что и мы со своей стороны будем делать всё для того, чтобы поддержать ваши усилия. Напомню, что за предыдущие шесть лет на деятельность НКО мы выделили значительную сумму — 30 миллиардов рублей. И в этом году восемь миллиардов, и в следующем восемь, и в 2020-м будет не меньше того», — рассказал Глава государства.

«В целом я очень рассчитываю на то, что работа подобного рода будет распространяться ещё шире. В том числе будет включать и малые города, и сельскую местность», — особо отметил в своем выступлении Президент РФ.

В рамках дискуссионных панелей форума были обсуждены развитие некоммерческих организаций на селе и в малых городах, пути повышения доверия к благотворительным организациям. Кроме того, на форуме состоялось награждение победителей конкурса социальных инициатив «Мой проект — моей стране!».

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев в своем программном выступлении отметил, что в последние годы гражданское общество становится сильнее.

«У нас десятки тысяч действенных, деятельных НКО, которые вносят свой вклад в улучшение жизни по всей стране», — подчеркнул в своем выступлении глава ОП РФ.

Валерий Фадеев отметил важнейшие проекты, реализованные Общественной палатой Российской Федерации.

«150 тысяч наблюдателей было задействовано на выборах Президента в марте, что, несомненно, позволило повысить легитимность выборов. Были поставлены очень серьезные высокие барьеры на пути возможных манипуляций или даже фальсификаций», — рассказал Валерий Фадеев.

«Мы приняли участие в обсуждении повышения пенсионного возраста, и здесь тоже мы поступили честно, — продолжил Валерий Фадеев, — Понятно, что слишком много пенсионеров, все меньше работающих, эта финансовая аргументация нам ясна. Но возникает слишком много вопросов по пенсионным изменениям. Мы подготовили доклад, который называется «27 вопросов правительству». Проблема здесь не столько финансовая, сколько эмоциональная, общественная, политическая. Нельзя проводить такие мероприятия без обсуждения с народом. Нельзя и все!»

«Люди обижаются, когда их ставят перед фактом: будем делать так, а вы примите как есть. Так нельзя, надо разговаривать с людьми», — подчеркнул он.

По мнению главы Общественной палаты, сейчас общественникам необходимо сконцентрироваться на реализации национальных проектов.

«Президент отметил, что если программа по национальным проектам будет реализована, то она очень сильно поднимет страну. Мы должны реализовать ее все вместе. Это дело всего народа, не только бюрократии», — подчеркнул он.

Валерий Фадеев рассказал участникам форума о проведенном за год цикле региональных форумов и о больших дискуссиях в стенах ОП РФ по самым актуальным темам: борьба с онкологическими заболеваниями, развитие Дальнего Востока, решение демографических проблем. Глава ОП РФ также напомнил о том, как была жестко раскритикована общественниками и экспертами Стратегия пространственного развития России, предложенная Министерством экономического развития.

«Главная претензия при обсуждении — нет контакта с людьми, с теми, кто живет на этом самом пространстве», — отметил Валерий Фадеев.

«Опираться надо на интересы народа, на его ценности. Часть элиты иногда становится в позу: «Мы хорошо знаем, как делать, мы умные, вы не понимаете, мы вас научим, как действовать, а если вы не согласны с нами, не понимаете — потому что, видимо, умом не вышли. Это глубоко ошибочная позиция, нельзя понукать народ за его будто бы некомпетентность, потому что люди не в теории — на себе испытывают результаты реформ, все последствия, и в этом отношении люди абсолютно компетентны», — подчеркнул глава Общественной палаты РФ.