В Мордовии митинг «Навеки с Россией» продолжился праздничным концертом

Саранск, , 14:44 — REGNUM В праздничном шествии и митинге «Навеки с Россией», посвященным Дню народного единства, в Саранске приняли участие пять тыс. человек. Началось празднование с Божественной литургии и благодарственного молебна, которые были отслужены в Свято-Феодоровском Кафедральном соборе, сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии.

По завершении службы праздничное шествие направилось к памятнику «Навеки с Россией». В нем приняли участие представители Общероссийского Народного фронта, политических партий, общественных организаций, духовенства, ветераны и молодежь.

К частникам мероприятия обратился глава Мордовии Владимир Волков.

«Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем особый праздник — День народного единства! В его основе — патриотизм и сплочение людей ради благополучия Родины. События 1612 года дали важный исторический урок. Государство принадлежит каждому его жителю. «Не искать личных выгод, а отдавать все на общее дело» — этот призыв Кузьмы Минина стал символом единения. И до Смутного времени, и после было много событий, когда народ России объединялся и побеждал, вместе преодолевал беды и лишения», — напомнил глава республики.

По его мнению, День народного единства — это шанс стать ближе, объединиться, что сделает всех сильнее.

«Давайте и дальше работать на благо нашей большой и малой Родины! И обязательно держаться вместе, помогать друг другу на этом пути. Сохранять стабильность и двигаться только вперед», — призвал Волков.

Затем глава Мордовии, представители Государственного собрания республики, аппарата Полномочного представителя президента РФ в ПФО, администрации Саранска и городского совета депутатов, Мордовской митрополии, политических партий, общественных объединений и национально-культурных автономий возложили цветы к монументу «навеки с Россией».

После митинга состоялся праздничный концерт творческих коллективов Мордовии.

Вечером стартуют мероприятия в рамках «Ночи искусств», которая в этом году проходит под лозунгом «Искусство объединяет». Бесплатные мероприятия гости и жители республики могут посетить в Мордовском республиканском музее имени Эрьзи, объединенном краеведческом музее имени Воронина, Национальной библиотеке имени Пушкина, Мордовской республиканской детской библиотеке, библиотеке для юношества, государственной филармонии, музыкальном театре имени Яушева, национальном драматическом театре, а также в театре кукол.

Желающие смогут принять участие в квестах, концертах, творческих конкурсах, мастер-классах, спектаклях, выставках.