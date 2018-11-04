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Более 20 тысяч севастопольцев вышли на марш в честь Дня народного единства

Общество

Город-герой вместе со всей Россией отмечает национальный праздник

Севастополь, 4 ноября 2018, 14:22 — REGNUM  Более 20 тысяч жителей Севастополя приняли участие в праздничном шествии по центральному городскому кольцу. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

Жители Севастополя развернули на площади Нахимова многометровый российский триколор, от входа на площадь до Графской пристани.

«Этот праздник особо символичен для севастопольцев и крымчан, прошедших через многие годы испытаний на пути к воссоединению с Родиной. Сегодня на нас лежит общая ответственность за сохранение результатов исторического выбора жителей Севастополя, Крыма и всей страны, приумножение духовного и экономического потенциала города-героя», — отметил в поздравительном слове губернатор Дмитрий Овсянников.

Помимо этого в 11:00 на площади Нахимова прошла патриотическая акция «Флаг моего государства», а на территории Мемориального комплекса памятников обороны города «Малахов курган» открылась музейная выставка «Моё Отечество сынами славится».

«В 18:00 на Малаховом кургане в рамках Всероссийской акции начнётся праздничный концерт. В программе — выступление творческих коллективов Севастополя и музейного клуба винтажных танцев. С 18:00 до 22:00 можно будет бесплатно посетить Оборонительную башню Корниловского бастиона», — сообщили в правительстве города.

По традиции народные гуляния завершатся праздничным салютом.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник учреждён в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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День народного единства
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