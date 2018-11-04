Карачаево-Черкесия отмечает День народного единства

Черкесск, , 14:20 — REGNUM Праздник День народного единства в Карачаево-Черкесии отметили митингами, шествием с проносом шестиметрового триколора и музыкальным флешмобом «Россия вперед». Митинг-концерт стартовал на площади перед драматическим театром в городе Черкесске в 10:00. В нем приняли участие более трех тысяч представителей органов власти, общественности и жителей Черкесска.

Патриотическая акция началась с шествия по центральной улице республиканской столицы жителей республики с плакатами и патриотическими лозунгами. Во главе колонны несколько десятков человек в национальных костюмах пронесли шестиметровый триколор. Активисты Дворца детского творчества организовали музыкальный флешмоб «Россия вперед».

От имени главы Карачаево-Черкесии всех участников праздничного шествия поздравил председатель правительства республики Аслан Озов. Он отметил, что жители России за много веков показали, что «стремление к справедливости, жертвенность, любовь к Родине» свойственны гражданам нашей страны и «День народного единения — это торжественный день подлинного согласия и взаимоуважения, участия в судьбе своей страны и своего народа».

Праздничные мероприятия продолжились народными гуляниями в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Мероприятия в честь Дня народного единства прошли и в других городах и районах Карачаево-Черкесии. В них приняли участие, по данным пресс-службы главы и правительства республики, порядка 25 тыс. человек.