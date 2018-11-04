Праздничный митинг в Екатеринбурге объединил 10 тысяч человек

Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM В Екатеринбурге праздничный митинг на площади Труда объединил 10 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с торжественным словом на площади Труда выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Александр Высокинский, председатель областного Заксобрания Людмила Бабушкина и другие представители власти. Также к собравшимся обратились митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и глава регионального духовного управления мусульман области Радифулла-хазрат Гиндуллин.

4 ноября, отметил губернатор, «ещё раз дает нам повод говорить о лучших качествах нашего российского народа». А народ наш, считает глава области, «может в самую трудную минуту объединиться для решения самых сложных и важных задач».

Главной темой в выступлениях были славная история России, решимость и патриотизм россиян. А член регионального штаба Общероссийского народного фронта Юлия Овчиникова призвала участников митинга посмотреть в глаза друг другу и положить руку на плечо «соратнику». «Вы чувствуете плечо земляка? Вы чувствуете плечо друга?» — спросила Овчинникова. Народ реагировал по-разному, но было весело.

Также речь шла о прошедших 18 марта президентских выборах. «В этом году у нас прошли знаковые события, выборы президента Российской Федерации, где мы, уральцы, большинством отдали свои голоса курсу нашего президента Владимира Владимировича Путина», сказал Евгений Куйвашев. А председатель областного Заксобрания отметила: «Мы противоречивы, но верны своему Отечеству. И эту верность мы подтвердили в этом году. Мы проголосовали за стабильность, за уверенность в завтрашний день, мы выбрали президентом нашей страны Владимира Владимировича Путина — с сильной волей, с огромной ответственностью за судьбу своей страны, за судьбу своего народа».

Напомним, День народного единства празднуется в России с 2005 года. В Екатеринбурге кроме торжественного митинга проходят фестивали национальных культур и единоборств и другие мероприятия. Также День народного единства отмечают по всей области.