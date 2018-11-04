Путин и религиозные лидеры возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Москва, , 13:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к памятнику Миниму и Пожарскому на Красной площади в Москве в честь Дня народного единства. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с Путиным цветы к памятнику Миниму и Пожарскому возлагали представители различных религиозных объединений, в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также глава глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

После возложения цветов российский лидер кратко побеседовал с участниками церемонии и поздравил их с Днем народного единства.

В свою очередь, руководители религиозных объединений поблагодарили Путина за защиту традиционных ценностей. Религиозные лидеры также сделали совместную фотографию с президентом России.