Воскресенье, 4 Ноября 2018 года
14:33:58 МСК

Путин и религиозные лидеры возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Общество

В России отмечается День народного единства

Москва, 4 ноября 2018, 13:49 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил цветы к памятнику Миниму и Пожарскому на Красной площади в Москве в честь Дня народного единства. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Вместе с Путиным цветы к памятнику Миниму и Пожарскому возлагали представители различных религиозных объединений, в том числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также глава глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

После возложения цветов российский лидер кратко побеседовал с участниками церемонии и поздравил их с Днем народного единства.

В свою очередь, руководители религиозных объединений поблагодарили Путина за защиту традиционных ценностей. Религиозные лидеры также сделали совместную фотографию с президентом России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День народного единства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить