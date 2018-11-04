От митинга до рекорд-батла: в Иваново отмечают День народного единства

Иваново, , 13:32 — REGNUM Более тысячи жителей Иванова приняли участие в торжественном митинге-концерте «В единстве — наша сила», который прошел 4 ноября, в День народного единства, на площади Победы областного центра. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В митинге приняли участие руководители города и области и представители общественных организаций, национально-культурных объединений.

На митинге выступили кавалер орденов «За военные заслуги», «Почета» и Красной Звезды, гвардии генерал-майор авиации Александр Ахлюстин, председатель областной федерации профсоюзов, председатель Ивановского областного объединения организаций профсоюзов Александр Мирской, председатель регионального штаба общественного движения «Волонтеры Победы» Антон Коротков.

Отметим, что с раннего утра и до 14:30 на площади Победы также работает ярмарка-продажа «Монастырское подворье»: здесь можно приобрести изделия ручной работы, сувениры, церковные книги, иконы на ярмарке, а также согреться горячим чаем с пирожками. Сегодня же православные верующие отмечают праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы: в Казанском храме состоялась Божественная литургия, а затем — Крестный ход по Шереметевскому проспекту до площади Победы.

Завершением праздничной программы станет Всероссийская акция «Ночь искусств». Уже с 18:00 в центральной городской библиотеке им. Я.П. Гарелина будут организованы мастер-классы, игры, а также показ документального фильма «Памяти Олега Табакова» и спектакль театральной студии «Перелетные птицы». Также в 18:00 в лаборатории современного искусства «Центр Авангард» начнется рекорд-батл в рамках фестиваля «Самоцветы России».