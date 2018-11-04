Фестиваль национальных культур и концерты проходят в Ленинградской области

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 13:22 — REGNUM День народного единства в Ленинградской области отмечен многочисленными фестивалями, ярмарками, концертами и народными гуляньями, которые пройдут во всех районных центрах региона. Кроме того, под Петербургом состоялась торжественно-траурная церемония в память о защитниках единого Отечества, погибших при обороне Ленинграда.

В 13:00 мск в досуговом центре «Родник» в городе Волосово начался XVIII Областной фестиваль национальных культур «Славянское кольцо». В его рамках организованы выставка-продажа «Славянский базар», экспозиция картин самодеятельных художников, пройдет презентация и дегустация национальных блюд, мастер-классы по изготовлению народной куклы, росписи и оберегов.

Кроме того, гостям будут представлены керамические изделия, изделия из бересты, плетеные лапти и вышивка. На фестивале состоится выступление творческих коллективов Ленинградской области, Санкт-Петербурга, других регионов России и даже зарубежных стран.

Во Дворце культуры Бокситогорска в эти минуты проходит праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. В 14:00 начнется праздничный концерт «Мы едины» в Доме культуры «Железнодорожник» в городе Волхов. Также здесь организована кино-акция «Детям о России!».

В это же время гала-концерт «Россия единая, молодая и сильная» стартует в Доме культуры Выборга. Праздничные концертные программы пройдут в Кингисеппе и Ивангороде, Сланцах и Сосновом Бору, в Тихвине и Луге.

В микрорайоне Южный во Всеволожском районе проходит межэтнический, межконфессиональный фестиваль культурных традиций «Мы разные, но мы вместе». В Гатчине День народного единства отмечен выставкой-ярмаркой ремесел в кинотеатре «Победа».

В школе искусств в Киришах организован VII открытый конкурс по коклюшечному кружевоплетению «Киришский сувенир», а в детской школе искусств — VIII вокально-хоровая ассамблея «Едины музыкой сердца» и акция «Хоровод единства».

Праздничные мероприятия и концертные программы пройдут во Дворце культуры города Кировск, в Доме народного творчества имени Ю. П. Захарова в городе Лодейное Поле, в культурно-досуговом комплексе в Подпорожье.

Вечером, в 18:00, в рамках празднования Дня народного единства в селе Винницы Подпорожского района запланировано праздничное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ. Пройдет концерт «Пусть песни расскажут, какими мы были», встреча с ветеранами ВЛКСМ, открытие выставки «Комсомольская биография моей малой Родины».

В Приозерске 4 ноября проходит III муниципальный фестиваль национальных культур «В единстве наша сила». А в Тосненском районе проходит межнациональный фестиваль «Под небом Тосненским единым», который посвящен Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери.

В нем примут участие национальные общины, танцевальные коллективы, фольклорные ансамбли, коллективы самодеятельного народного творчества учреждений культуры, образования, творческие коллективы и отдельные исполнители предприятий, клубы, молодежные и общественные объединения.

В День народного единства в Ленинградской области, на территории которой шли жестокие бои в годы войны, прошла торжественно-траурная церемония захоронения троих советских летчиков, погибших в 1942 году.

Во Всеволожском районе, около железнодорожной станции «Лемболово» преданы земле найденные поисковиками останки экипажа бомбардировщика СБ-2 в составе: летчика, капитана Семена Алешина, стрелка-радиста, ст. сержанта Николая Боброва и штурмана, лейтенанта Владимира Гончарука, посмертно представленных к званию Героя Советского Союза.