Вторую по высоте статую в мире построят в Индии

Нью-Дели, , 12:08 — REGNUM В индийском городе Айодхье на севере страны будет возведена вторая в мире по высоте статуя — 151-метровое изваяние богу Раме, передает телеканал NDTV.

Заместитель главного министра штата Кешав Прасад Маурья подчеркнул, что божеством города Айодхья является бог Рама.

«Никто не сможет помешать нам создать изваяние бога Рамы в Айодхье. Посмотрим, попытается ли кто-нибудь это сделать», — заявил он.

Следует отметить, что наиболее высоким монументом на сегодняшний день является статуя Единства, которая посвящена деятелю национального освободительного движения Индии Валлабхаи Пателю. Высота сооружения, открытого на минувшей неделе в индийском штате Гуджарат, составляет 182 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что в индийском штате Гуджарат открыли самую высокую статую в мире. Монумент Валлабхаи Пателю открыл премьер-министр страны Наренда Моди. Высота памятника составляет 182 метра, это почти в два раза выше статуи Свободы в США и почти в пять раз — статуи Христа-Искупителя в Бразилии.

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