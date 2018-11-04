Петрозаводск отмечает День народного единства «ягодным» гуляньем «Марьяне»

Петрозаводск, 4 ноября 2018, 12:16 — REGNUM Главным событием Дня народного единства в столице Республики Карелия стало народное гулянье «Марьяне». Оно началось ровно в полдень 4 ноября на площади Кирова в Петрозаводске.
Открылся праздник традиционным митингом, в котором принимают участие представители общественных организаций и партий, национальных общественных объединений, жители Петрозаводска.
Вслед за этим стартует программа народного гулянья «Марьяне» (в переводе с карельского «марьяне» значит «ягодка»). Украшением праздника станет брусника — одна из самых любимых ягод Северо-Запада РФ.
Со сцены собравшихся поприветствует хозяйка праздника — карельская девушка-ягодка Марьяне. К ней в гости 4 ноября приехала Царевна Морошка из Архангельской области.
Гостей праздника позовут принять участие в русских и карельских играх и хороводах, предложат им разные угощения и сладкие сюрпризы. В ходе праздника состоится конкурс на лучшую ягодную выпечку, конкурс по изготовлению «ягодного» костюма, мастер-классы по изготовлению национальной выпечки.
Музыкальное сопровождение праздника обеспечат ведущие фольклорные коллективы Петрозаводска, солисты и музыканты.
А главным сладким угощением «Марьяне» станет большой 200-литровый котел ягодного киселя, который приготовит известный шеф-повар Антон Калинин.
«Народное гулянье «Марьяне» должно стать вторым масштабным событийным мероприятием в столице Карелии после всемирно известного зимнего фестиваля «Гиперборея», — отмечают в пресс-службе правительства Карелии.
Накануне праздника руководство республики поздравило жителей с Днем народного единства и пожелало всем жителям Карелии здоровья, мира, добра и созидания.