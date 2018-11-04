В Кургане общественников назвали примером народного единения

Курган, , 11:37 — REGNUM В Центральном парке культуры и отдыха Кургана состоялся фестиваль народного творчества «Россия объединяет», посвященный Дню народного единства. Мероприятие открыл глава Курганской области Вадим Шумков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кургана.

«Нам всем необходимо объединить усилия ради создания нового имиджа Кургана и Курганской области, ради сохранения исторической памяти и российской государственности», — отметил в своём выступлении глава Кургана Сергей Руденко.

Как пример народного единения, Сергей Руденко назвал территориальные самоуправления и общественные организации, «работа которых дает большой толчок дальнейшему развитию города».

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Своими корнями праздник уходит в 1612 год, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских и литовских интервентов.

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