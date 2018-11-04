В Пскове пройдут массовые гуляния в День народного единства

Псков, , 11:17 — REGNUM В Пскове сегодня, 4 ноября, состоится праздничная культурно-массовая программа «Россия нас объединяет» с участием солистов и коллективов города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, мероприятие начнётся в полдень на Октябрьской площади города.

Здесь же откроется большая ремесленная ярмарка.

В связи с гуляниями в центре Пскова в городе изменится схема движения общественного транспорта — так, движение закроется до 17:00 по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади и по улице Советской от улицы Детской до площади Ленина.

Помимо большой праздничной программы на улицах в центре города, в псковском Доме офицеров состоится концертная программа «Песня нас объединила», а в Городском культурном центре — концерт заслуженного коллектива народного творчества России, Псковского русского народного хора «С музыкой, песней и пляской».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также сегодня в Пскове откроется арт-площадка, на которой псковичам предложат в стиле стрит-арт изобразить портреты известных личностей, именами которых хотят назвать псковский аэропорт «Кресты».

Читайте также: Стрит-арт «великих имён» для аэропорта появится в Пскове

Всего же в рамках государственного праздника в регионе пройдёт более 270 праздничных мероприятий. Этонародные гулянья, выставки, концерты, благотворительные акции и интерактивные викторины.

Напомним, День народного единства отмечается с 2005 года. Этот день является символом национального единения и возрождения России. Праздник учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.