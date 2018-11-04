Воскресенье, 4 Ноября 2018 года
12:52:46 МСК

Патриарх Кирилл возглавил литургию в честь Казанской иконы Божией Матери

Общество

Успенский собор заполнен православными верующими

Москва, 4 ноября 2018, 11:10 — REGNUM  Праздничную Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля в честь дня Казанской иконы Божией Матери возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение, совпавшее по дате с Днем народного единства, проходит 4 ноября в Успенском соборе Московского Кремля.

В литургии принимают участие священники и архиереи РПЦ. Успенский собор заполнен православными верующими. Ранее стало известно, что патриарх Кирилл 4 ноября примет участие в возложении венков к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и открытии выставки «Сокровища музеев России» в Манеже.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства, символизирующий окончание Смутного времени и напоминающий о победе над польскими интервентами в 1612 году народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Читайте также: В День народного единства в Кремль и Мавзолей не пустят

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День народного единства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить