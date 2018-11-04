Патриарх Кирилл возглавил литургию в честь Казанской иконы Божией Матери

Москва, , 11:10 — REGNUM Праздничную Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля в честь дня Казанской иконы Божией Матери возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение, совпавшее по дате с Днем народного единства, проходит 4 ноября в Успенском соборе Московского Кремля.

В литургии принимают участие священники и архиереи РПЦ. Успенский собор заполнен православными верующими. Ранее стало известно, что патриарх Кирилл 4 ноября примет участие в возложении венков к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и открытии выставки «Сокровища музеев России» в Манеже.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства, символизирующий окончание Смутного времени и напоминающий о победе над польскими интервентами в 1612 году народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

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