В Тамбове на День народного единства приготовили омлет из 2018 яиц

Тамбов, , 11:09 — REGNUM На Тамбовщине сегодня, 4 ноября, в честь Дня народного единства, в каждом муниципалитете проходят концерты, шествия, народные гулянья. А в областном центре праздник объединил более 21 тыс. участников, которые собрались на площади Музыки. Вместе с жителями области в праздновании Дня народного единства принял участие губернатор Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Глава региона зачитал поздравление президента России Владимира Путина, поступившее в адрес жителей Тамбовской области и также поздравил тамбовчан. Глава региона отметил, что этот праздник стал одним из символов возрождения России и сегодня особенно важно сохранять единство и верность многовековым традициям.

«Только вместе, когда любовь к родной Отчизне выше всех национальных различий и различий в вероисповедании, мы сможем добиться успехов. За всю многовековую историю нашей страны святыми ценностями были и остаются свобода, независимость, суверенитет страны, вера в будущее», — сказал Александр Никитин, напомнив, что на территории региона проживают представители более ста национальностей.

«И я могу с уверенностью сказать, что между нами нет противоречий. Всех нас объединяет искреннее стремление жить в согласии друг с другом, вместе делать наш край богаче и краше», — подчеркнул губернатор.

По данным властей, в праздновании приняло участие много молодежи, в том числе сто лучших студентов-добровольцев региона, которые трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают находить пропавших людей, оказывают помощь нуждающимся, сохраняют природу и культуру. Александр Никитин поблагодарил ребят за их труд и великодушие.

Масштабные праздничные гулянья проходят на площади Музыки с самого утра: конкурсы, выставки, мастер-классы и, конечно, большой праздничный концерт. Сюрпризом для всех стало угощение омлетом из 2018 яиц, который приготовили в знак единения и дружбы. Огромного блюда хватило на всех. Помимо этого, на Набережной работают точки общественного питания и проходит фестиваль шашлыка. Всех желающих согревают полевые кухни с кашей и чаем.