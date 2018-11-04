Воскресенье, 4 Ноября 2018 года
12:52:46 МСК

В Тамбове на День народного единства приготовили омлет из 2018 яиц

Общество

В праздничных гуляниях в областном центре приняли участие свыше 21 тыс. человек

3
В Тамбове на День народного единства приготовили омлет из 2018 яиц
Иллюстрация: Tambov.gov.ru
В Тамбове праздник объединил более 21 тыс. участников

Тамбов, 4 ноября 2018, 11:09 — REGNUM  На Тамбовщине сегодня, 4 ноября, в честь Дня народного единства, в каждом муниципалитете проходят концерты, шествия, народные гулянья. А в областном центре праздник объединил более 21 тыс. участников, которые собрались на площади Музыки. Вместе с жителями области в праздновании Дня народного единства принял участие губернатор Александр Никитин, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Глава региона зачитал поздравление президента России Владимира Путина, поступившее в адрес жителей Тамбовской области и также поздравил тамбовчан. Глава региона отметил, что этот праздник стал одним из символов возрождения России и сегодня особенно важно сохранять единство и верность многовековым традициям.

«Только вместе, когда любовь к родной Отчизне выше всех национальных различий и различий в вероисповедании, мы сможем добиться успехов. За всю многовековую историю нашей страны святыми ценностями были и остаются свобода, независимость, суверенитет страны, вера в будущее», — сказал Александр Никитин, напомнив, что на территории региона проживают представители более ста национальностей.

«И я могу с уверенностью сказать, что между нами нет противоречий. Всех нас объединяет искреннее стремление жить в согласии друг с другом, вместе делать наш край богаче и краше», — подчеркнул губернатор.

По данным властей, в праздновании приняло участие много молодежи, в том числе сто лучших студентов-добровольцев региона, которые трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают находить пропавших людей, оказывают помощь нуждающимся, сохраняют природу и культуру. Александр Никитин поблагодарил ребят за их труд и великодушие.

Масштабные праздничные гулянья проходят на площади Музыки с самого утра: конкурсы, выставки, мастер-классы и, конечно, большой праздничный концерт. Сюрпризом для всех стало угощение омлетом из 2018 яиц, который приготовили в знак единения и дружбы. Огромного блюда хватило на всех. Помимо этого, на Набережной работают точки общественного питания и проходит фестиваль шашлыка. Всех желающих согревают полевые кухни с кашей и чаем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День народного единства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить