День народного единства Югра отметит более 600 мероприятиями

Ханты-Мансийск, , 10:42 — REGNUM День народного единства в Югре отмечается с размахом: на территории региона пройдут более 600 мероприятий. Наиболее масштабные из них — это «Ночь искусств», «Большой этнографический диктант», фестиваль «Наша география», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей.

Этнографический диктант состоялся 3 ноября во всех муниципальных образованиях автономного округа на 54 площадках. За 45 минут жители Югры ответили на 30 вопросов по культуре и обычаям народов, населяющих Россию. К слову, в Югре проживают представители 124 национальностей.

Сегодня, 4 ноября в городах Югры проходят торжественные митинги и праздничные концерты. Вечером стартует «Ночь искусств» под девизом «Искусство объединяет». В мероприятии участвуют более 50 музеев, библиотек, театров, кинопрокатных организаций, культурно-досуговых учреждений.

В Сургуте проходит масштабный VI окружной молодёжный фестиваль национальных культур «Мы — единый народ!».

День народного единства является одним из самых молодых государственных праздников в России. Отмечается он 4 ноября в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.

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