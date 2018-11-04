В Старой Руссе Новгородской области откроют стелу «Город воинской славы»

Старая Русса, Новгородская область, , 09:57 — REGNUM В Старой Руссе Новгородской области сегодня, 4 ноября, торжественно откроют стелу «Город воинской славы». Как сообщили ИА REGNUM в администрации Старорусского района, церемония начнётся в 15:00.

Стела установлена на пересечении улиц Восстания и Минеральной, в сквере у завода «Старорусприбор» — это место было изначально было выбрано для памятника депутатам Старорусской районной думы, но прежнее руководство района настаивало на другом месте. В итоге процесс установки стелы затянулся, а затем неоднократно переносились сроки открытия ужеустановленного памятника.

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Общественности и депутатам в итоге удалось отстоять место для стелы в сквере у завода «Старорусприбор»: именно в этой части Старой Руссы шли ожесточенные бои за освобождение города в годы Великой Отечественной войны, здесь героически погиб батальон капитана Величко, а рядом фашисты расстреливали советских военнопленных и мирное население Старой Руссы. Сами заводские корпуса — это бывшие аракчеевские казармы военных поселян XIX века, на соседних перекрёстках — памятник погибшим в годы русско-японской войны солдатам Вильманстрандского полка, музей Северо-Западного фронта, далее начинается парк Победы с Вечным Огнём.

Напомним, почётное звание «Город воинской славы» Старая Русса получила в 2015 году, когда в городе президент России Владимир Путин открыл Всероссийскую Вахту памяти.

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