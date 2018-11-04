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«Мы едины!»: в Екатеринбурге начинается праздничный митинг-концерт

Общество

После него пройдёт фестиваль национальных культур

Екатеринбург, 4 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  В Екатеринбурге на площади Труда начинается митинг-концерт, приуроченный ко Дню народного единства. В нём участвуют представители политических партий, органов власти, общественники. ветераны, студенты и преподаватели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На митинге выступят представители общественности. Также здесь свои номера представят творческие коллективы города и области. Всего на митинге ждут порядка 5 тыс. человек.

После митинга начнётся фестиваль национальных культур. Напомним, День народного единства отмечается сегодня, 4 ноября.

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День народного единства
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