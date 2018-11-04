Стрит-арт «великих имён» для аэропорта появится в Пскове

Псков, , 09:50 — REGNUM В Пскове сегодня, 4 ноября, в День народного единства, у памятника княгине Ольге в рамках проекта «Великие имена России» откроется арт-площадка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, жителям города предложат в стиле стрит-арт изобразить портреты известных личностей, именами которых может быть назван псковский аэропорт.

В числе претендентов на название аэропорта — Александр Пушкин, Василий Маргелов, княгиня Ольга, князь Довмонт, Александр Невский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт города Пскова «Кресты» вошел в число 47 российских аэропортов, которые в рамках проекта «Великие имена России» планируется назвать в честь выдающихся соотечественников.

На первом этапе общественниками и волонтёрами из 40 предложенных имён для псковского аэропорта было отобрано шесть, которые набрали наибольшее число голосов. Это княгиня Ольга, князь Александр Невский, князь Довмонт Псковский, Александр Пушкин, Василий Маргелов, 6-я рота.

В настоящее время отдать свой голос за понравившийся вариант названия можно на сайте проекта «Великие имена России», с 8 ноября проголосовать можно будет ещё и в социальных сетях, посредством смс-сообщения и методом анкетирования. Голосование ведётся по принципу: «один голос — один аэропорт — одно имя». Кроме того, Всероссийским центром изучения общественного мнения проводятся социологические опросы, по итогам которых для каждого аэропорта будет определена тройка имен-лидеров. Основной этап голосования стартует 12 ноября. Результаты будут объявлены на ежегодном форуме «Добровольцы России», который состоится 5 декабря.

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