Петербург отметит День народного единства двумя непохожими фестивалями

Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Санкт-Петербург вместе с всей страной отмечает 4 ноября День народного единства. В этот раз праздник обойдется без политических акций, зато петербуржцы и гости города смогут узнать много нового о культуре народов России, воочию увидеть буйство красок и возможности лазерных технологий.

Ровно в полдень празднование Дня народного единства начнется традиционным выстрелом пушки Петропавловской крепости. На плацу Нарышкина бастиона состоится развод роты почетного караула Западного военного округа.

Главным событием праздника в Северной столице станет Фестиваль народных промыслов и ремесел России. Его торжественное открытие состоится в 13:00 мск, фестиваль будет работать до конца праздничных выходных.

В Большом концертном зале «Октябрьский» на Лиговском проспекте, 6, будут представлены лучшие образцы народного творчества, работы мастеров, развивающих традиции народного искусства. В экспозицию войдут свыше 500 произведений из 39 регионов России. Здесь же будут представлены работы победителей и призеров Всероссийского смотра-конкурса «Молодые дарования» в области декоративно-прикладного и народного искусства.

На фестивале будет работать «Город мастеров», где можно будет приобщиться к народному искусству, поучаствовать в мастер-классах. На фестивале также можно будет увидеть выставку народного костюма.

А в 14:00 в БКЗ «Октябрьский» начнется праздничная концертная программа, в рамках которой перед зрителями выступит государственный ансамбль танца «Вайнах» из Чеченской республики.

Много разных мероприятий пройдет 4 ноября и в районах Санкт-Петербурга, среди них будут и концерты, и флешмобы, и народные гуляния.

А вечером горожане и гости Петербурга смогут стать зрителями осеннего Фестиваля света. Местами проведения мультимедийного 3D-спектакля выбраны спортивно-концертный комплекс «Петербургский» и прилегающая к нему территория. Основными темами Фестиваля света в 2018 году стали космос, цифровые технологии и образ будущего.

Видеопроекции начнутся в 20:00 и будут повторяться в 20:50, 21:30, 22:10 и 22:45 по московскому времени.

Руководители Петербурга поздравили петербуржцев с Днем народного единства.

«Чувство национальной общности, сплоченность и патриотизм всегда были для нашего народа главной опорой во времена тяжелых испытаний, в решении масштабных задач развития страны и укрепления ее могущества. Именно эти высокие, присущие нашим согражданам качества составляют нравственную и духовную основу этого государственного праздника», — говорится в обращении врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Заксобрания Вячеслава Макарова.

Они пожелали петербуржцам мира, добра, благополучия, новых жизненных и трудовых свершений.

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