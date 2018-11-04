Воскресенье, 4 Ноября 2018 года
11:11:21 МСК

В Москве в День народного единства ожидается облачная погода

Общество

Существенные осадки не ожидаются

В Москве в День народного единства ожидается облачная погода
Облака, лучи Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

Москва, 4 ноября 2018, 09:14 — REGNUM  В Москве 4 ноября, в День народного единства, ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха прогреется до +6 — +8 градусов Цельсия. В Московской области воздух прогреется до +9 градусов.

В столице будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление возрастет до 757 мм ртутного столба. Буде облачно с редкими неустойчивыми пояснениями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить