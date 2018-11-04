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Володин: День народного единства хранит традиции героизма

Общество

В России отмечается День народного единства

Володин: День народного единства хранит традиции героизма
Иван Шилов © ИА REGNUM
Вячеслав Володин

Москва, 4 ноября 2018, 09:10 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем народного единства и отметил, что согласие в обществе, единение — это залог эффективного решения стоящих перед государством задач развития.

«День народного единства — праздник, который хранит традиции героизма, сплоченности, духовной культуры многонационального народа нашей страны. Согласие в обществе, единение — это залог эффективного решения стоящих перед государством задач развития, строительства России, устремленной в будущее», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, День народного единства отмечается в России 4 ноября. Этот праздник был утвержден в 2005 году.

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День народного единства
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