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Основатель Microsoft прогнозирует введение налога на роботов

Общество

Билл Гейтс считает, что роботы должны облагаться налогом так же, как и работник-человек

Основатель Microsoft прогнозирует введение налога на роботов
OnInnovation
Билл Гейтс

Вашингтон, 4 ноября 2018, 08:54 — REGNUM  Введение налога на роботов прогнозирует основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс. Об этом он заявил в интервью японскому изданию Nikkei, которое было опубликовано 3 ноября.

Как пояснил Гейтс, система налогообложения должна быть устроена таким образом, чтобы работодатель в любом случае хотел нанять на работу людей. Сейчас же, по его словам, система устроена так, что роботы замещают работников-людей на производствах. Налогообложение роботов поможет созданию рабочих мест для людей, развитию людей и их адаптации к искусственному интеллекту.

Кроме того, Гейтс считает, что роботы должны нести налоговое бремя наравне с работниками-людьми, а полученные в бюджет от налогообложения роботов средства следует тратить на здравоохранение, помощь малоимущим и потерявшим работу людям, а также на переквалификацию безработных.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс впервые с 1994 года не стал самым богатым гражданином США. По версии журнала Forbes, Гейтс уступил первую строчку рейтинга основателю и главе Amazon Джеффу Безосу.

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