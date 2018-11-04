Основатель Microsoft прогнозирует введение налога на роботов

Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Введение налога на роботов прогнозирует основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс. Об этом он заявил в интервью японскому изданию Nikkei, которое было опубликовано 3 ноября.

Как пояснил Гейтс, система налогообложения должна быть устроена таким образом, чтобы работодатель в любом случае хотел нанять на работу людей. Сейчас же, по его словам, система устроена так, что роботы замещают работников-людей на производствах. Налогообложение роботов поможет созданию рабочих мест для людей, развитию людей и их адаптации к искусственному интеллекту.

Кроме того, Гейтс считает, что роботы должны нести налоговое бремя наравне с работниками-людьми, а полученные в бюджет от налогообложения роботов средства следует тратить на здравоохранение, помощь малоимущим и потерявшим работу людям, а также на переквалификацию безработных.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс впервые с 1994 года не стал самым богатым гражданином США. По версии журнала Forbes, Гейтс уступил первую строчку рейтинга основателю и главе Amazon Джеффу Безосу.