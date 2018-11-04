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На новой банкноте £50 будет изображен британский ученый

Общество

Банк Англии объявил шестинедельный срок, в который общественность может предлагать кандидатуры ученых

На новой банкноте £50 будет изображен британский ученый
Petr Kratochvil
Фунт Стерлингов

Лондон, 4 ноября 2018, 08:37 — REGNUM  Изображение на новой банкноте в £50 отразит вклад Великобритании в науку, сообщает пресс-служба Банка Англии.

Управляющий Банком Англии Марк Карни сообщил, что на новой банкноте номиналом £50 будет изображен один из британских ученых, внесших существенный вклад в одну из областей науки.

Банк объявил шестинедельный срок, в который общественность может предлагать кандидатуры ученых, достойных увековечивания на новой купюре.

Окончательное решение поможет принять специальная комиссия, в которую включены эксперты из научного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре более 22 тыс. граждан Великобритании подписало петицию, в которой предлагается разместить на новой £50 банкноте изображение футболиста национальной сборной Гарри Магуайра, сидящего на надувном единороге. Такой кадр появился в июне, когда английские футболисты праздновали победу над сборной Туниса, устроив гонки в бассейне на надувных единорогах.

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