В Великобритании «15-летний школьник» оказался мигрантом в возрасте 30 лет

Ипсвич, Великобритания, , 08:01 — REGNUM В Великобритании власти расследуют действия некоего ученика средней школы в городе Ипсвич, который, по утверждениям его одноклассников, вдвое занизил свой реальный возраст и на самом деле является 30-летним мужчиной. Об этом накануне, 3 ноября, пишет местная газета Ipswich Star.

Учащиеся 11-го класса утверждают, что вместе с ними обучается 30-летний мигрант, который выдает себя за 15-летнего школьника. По мнению учеников мужчина намеренно ввел в заблуждение иммиграционный службы Соединенного королевства при подаче запроса на предоставление убежища.

Школьники считают, что мигрант просто хочет получить британское школьное образование, так как полученная им квалификация в его родной стране не признается британскими властями.

Ситуация дошла до властей после того, как один из учеников перестал ходить в школу из-за того, что ему неловко сидеть за одной партой с человеком, который его старше в два раза.